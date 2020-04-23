Разведчики ЮВО сдали зачеты на допуск к совершению прыжкам с парашютом на горном полигоне Дарьял

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Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сдали зачеты в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке на допуск к совершению прыжкам с парашютом на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Для допуска к совершению прыжков каждый военнослужащий сдал зачеты по теоретической и практической части на время укладки основного и запасного парашютов.

В ходе контрольных занятий военнослужащие совершили отделение из макета вертолета Ми-8, под счет отслеживали правильность раскрытия купола парашюта и четкое приземление. На учебных стапелях отрабатываются различные экстремальные ситуации в воздухе и действия военнослужащих при схождении в воздухе, спуске на купол товарища, крышу здания, высоковольтные провода ЛЭП, дерево, при отказе основного купола и запутывании в стропах.

Теперь разведчикам предстоит совершить боевые прыжки с вертолета 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО на десантных парашютах с табельным вооружением и снаряжением. Во время прыжка в воздухе они будут вести прицельный огнь по условному противнику.

Источник: https://function.mil.ru/