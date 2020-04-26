Специалисты радиоэлектронной борьбы в Чечне перехватили беспилотник и условного противника

Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в ходе совместного учения подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника.

Военнослужащие перехватили условного противника с целью изъятия информации. Перехват управления дронами военнослужащие

осуществляли автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

В качестве беспилотников условного противника были использованы мини-беспилотники, поступившие на вооружении 58-й армии ЮВО в 2019 году.

Подразделения БЛА применяли квадрокоптеры-разведчики в составе подразделений разведки. Также квадрокоптеры осуществляли контроль территории и объектов ЮВО.