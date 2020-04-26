Почти 900 российских военных заразились коронавирусом

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Коронавирус подтвержден уже у более чем 870 российских военных, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 26 апреля с.г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек, изолированы на дому 379 человек", - говорится в сообщении. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/army/44085242/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink