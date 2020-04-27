Танкисты готовятся к Всеармейскому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На полигоне Прудбой мотострелки и экипажи танков готовятся к Всеармейскому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2020 в Волгоградской области.

В средине мая сильнейшие экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 вступят в борьбу за право представлять округ на Всеармейском этапе соревнований, который пройдет в Чебаркуле.

Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов мастерство владения вверенной штатной техникой, соревнуются в скорости

прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

Особенностью конкурса «Суворовский натиск» огневых задач совместно с минометными подразделениями. В программу также включено прохождение маршрута с препятствиями: участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста.

При прохождении «Индивидуальной гонки» участники преодолевают маршрут протяженностью 7 км.

На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 м.

В окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» экипаж командира танка рядового Камиля Мурзалиева 49 ОА не допустил ни одного промаха по мишеням и опередил по времени всех соперников.