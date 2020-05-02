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Военнослужащие инженерно-саперного полка ЮВО уничтожили боеприпас ы времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

времен Великой Отечественной войны, найденные в Клетском районе Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Находку совершил местный житель в ходе прогулки, боеприпасы лежали на грунте в 3-х км от ст. Распопенская. Специалистами группы разминирования найденные снаряды были классифицированы как три 82-мм артиллерийских мины времен Великой Отечественной войны.

Район был оцеплен местными сотрудниками полиции, боеприпасы уничтожили на месте методом подрыва накладным зарядом.

Источник: https://www.mil.ru/

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Категория: Новости / Военные новости

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