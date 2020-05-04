В Ростове-на-Дону празднуют 102-ю годовщину со дня образования Южного военного округа

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В Ростове-на-Дону отмечают 102-ю годовщину со дня образования Южного военного округа (ЮВО). Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.

В честь праздника для военнослужащих выступили творческие группы артистов ансамбля песни и пляски ЮВО.

По словам командующего войсками ЮВО, Героя России генерал-полковника Александра Дворникова, успешному выполнению поставленных перед округом задач способствует интенсивная оперативная и боевая подготовка, в ходе которой ежегодно проводится более полутора тысяч мероприятий.

Рост интенсивности боевой подготовки связан также с поступлением в войска ЮВО самых современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Сегодня Южный военный округ – надёжный щит южных рубежей России. В его составе мощная сухопутная составляющая, Черноморский флот и Каспийская флотилия, 4-я армия ВВС и ПВО, а также российские военные базы, находящиеся на территории Армении, Абхазии и Южной Осетии. Высокая профессиональная подготовка и современное вооружение позволяют на должном уровне решать стоящие перед войсками военного округа задачи, отвечая на современные вызовы.

В 2020 году военнослужащие ЮВО планируют принять участие в 15 международных манёврах, в том числе в российско-пакистанских, российско-казахстанско-азербайджанских, российско-алжирских и российско-никарагуанских учениях. Учения пройдут как на территории РФ, так и за её пределами.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа