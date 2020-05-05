Саперы очищают полигон Прудбой в Волгоградской области от взрывоопасных предметов

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к сплошной очистке общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области от взрывоопасных предметов (ВОП).

Очистка стрельбищ и тактических полей учебного комплекса от ВОП производится группами разминирования после учений и боевых стрельб, которые состоялись на его территории в зимнем периоде обучения.

В труднодоступных участках местности со сложным рельефом для обнаружения ВОП применяются минно-розыскные собаки. В целях безопасности все обнаруженные взрывоопасные предметы не транспортируются, а подрываются на месте накладным зарядом.

Всего в зимнем периоде обучения с мотострелковыми соединениями ЮВО на полигоне Прудбой было проведено более 30 тактических учений, более 130 боевых стрельб и около 900 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб.

Кроме сплошной очистки полигона, которая проводится дважды в год, саперы ЮВО также регулярно обезвреживают опасные находки времен Великой Отечественной войны.

До середины мая саперам предстоит разминировать территорию общей площадью более 200 га. К работам привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц специальной техники.