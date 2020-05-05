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Мотострелки в Ставропольском крае отреставрировали и облагородили 88 памятных мест

В рамках мероприятий Года памяти и славы военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае завершили работы по реставрации и благоустройству памятных мест.
В ходе масштабной работы на территории Буденновского района военнослужащие ЮВО провели работы на 88-ми воинских захоронениях,
братских могилах, мемориалах и памятниках.
Восстановлены портреты и фамилии героев и участников Великой Отечественной войны на монументах, проведены ремонт и покраска ограждений и плит, отреставрированы 15 мемориальных досок.
9 мая в День Победы почётные караулы и военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО примут участие в открытии двух памятников
участникам Великой Отечественной войны, а также возложат цветы на братские могилы и проведут ритуалы отдания воинских почестей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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Мотострелки в Ставропольском крае отреставрировали и облагородили 88 памятных мест