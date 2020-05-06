Военнослужащие ЮВО в Армении приняли участие в акции «Аллея Победы»

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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в военно-патриотической акции «Аллея Победы», приуроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие в знак уважения ветеранам войны и памяти погибших высадили 75 различных деревьев в филиале военно-патриотического парка «Патриот» в военном городке «Большая крепость» Гюмрийского военного гарнизона.

Высадку деревьев участники акции посвятили Победе советского народа над фашизмом.

«Деревья, как символ жизни, высаженные нами на «Аллее Победы» будут многие годы напоминать военнослужащим, членам их семей и гостям, посещающим территорию военной базы, о важности и ценности мира, ради которого наши предки отдали свои жизни», – рассказал командир соединения полковник Николай Мартынюк.

К 9 мая ученики школы Минобороны России изготовят дома памятные таблички с информацией о ветеранах войны и погибших защитниках Отечества, которые установят рядом с каждым деревом на аллее Памяти.

Источник: https://function.mil.ru/