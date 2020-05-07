Юнармейцы российской военной базы в Абхазии приняли участие в онлайн уроке, посвященном памяти героев Великой Отечественной войны

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На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии впервые в рамках работы с допризывной молодежью Юнармейцы базы приняли участие в онлайн уроке, посвященном памяти героев Великой Отечественной войны с использованием современных средств дистанционного обучения.

Онлайн урок с юными членами Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» на военной базе провели офицеры отделения военно-политической работы.

Каждый юнармеец продемонстрировал портрет своего героя Великой отечественной войны и внес данные на единый сайт онлайн проекта «Дорога памяти». Все представленные фотографии 9 мая будут транслироваться на онлайн платформе «Бессмертный полк» в течении всего дня.

Также, 9 мая молодые патриоты прочтут стихи военных лет и выложат данные видео в социальные сети и на мультимедийные площадки различных видеохостингов в рамках стартовавшего онлайн проект «75 шагов к Победе», каждый шаг - это сводки с фронта, оформленные в зрелищный и познавательный видеоролик.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа