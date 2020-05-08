Военнослужащие Каспийской флотилии устроили мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны во дворе его дома

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Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Шамсудинова Валима Гораевича с Днём Победы, организовав во дворе его дома мини-парад с исполнением песен военных лет.

В годы Великой Отечественной войны Валим Гораевич воевал в составе Каспийской флотилии, награждён медалью «За победу над Германией», имеет медаль «За боевые заслуги». После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в КФл до 1971 года и уволился в должности начальника финансовой службы флотилии.

Командование и моряки КФл поздравили Валима Гораевича с юбилеем Победы, пожелали ему флотского здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой, вручили памятные подарки, продуктовый набор, открытки с пожеланиями и поздравлениями.

Для ветерана были исполнены музыкальные композиции и песни военных лет «Катюша», «День Победы», а затем военнослужащие оркестра прошли торжественным маршем.

Все мероприятия проводилось при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа