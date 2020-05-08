Военнослужащие Каспийской флотилии провели мини-концерт для ветерана Великой Отечественной войны

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Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Старкова Георгия Васильевича, организовав во дворе его дома мини-парад.

В годы Великой Отечественной войны Георгий Васильевич воевал в составе Волжской флотилии, награждён орденами и медалями, имеет медаль «За оборону Сталинграда. В апреле ему исполнилось 93 года, и даже в таком почётном возрасте ветеран войны ведёт активный образ жизни, сотрудничает с издательствами, пишет статьи о Великой Отечественной войне.

Командование КФл и моряки флотилии поздравили Георгия Васильевича с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Пожелали ему флотского здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой, вручили памятные подарки, продуктовый набор, открытки с пожеланиями и поздравлениями.

Для ветерана были исполнены песни военных лет, а затем военнослужащие оркестра прошли торжественным маршем.

Все мероприятия проводилось при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа