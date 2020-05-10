Железнодорожники в Невинномысске поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в крае

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Военнослужащие железнодорожной части Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Невинномысске.

ветеранов, поздравили их с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, вручили цветы, памятные подарки, исполнили военные песни во дворах их домов.

Военный оркестр выступил с творческой программой. В репертуар вошли: «Хотят ли русские войны», «Цветы Победы», «Вальс Победы», «Катюша», «Смуглянка», «День Победы».

Всего в Ставропольском крае военнослужащие ЮВО поздравили более 200 ветеранов.

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа