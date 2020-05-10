Военнослужащие российской военной базы в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны дома с оркестром

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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Григорьева Ивана Александровича 1924 года рождения, проживающего в городе Гудаута.

Силами военнослужащих для ветерана на дому был организован выездной концерт с участием военного оркестра базы. Военные музыканты исполнили для Ивана Александровича музыкальные композиции и песни военных лет «День Победы», «Катюша» и другие.

Также командованием базы были собраны и переданы ветерану именные подарки от военнослужащих. В подарок вошли видеообращение юнармейцев к ветерану, рисунки, открытки от детей военнослужащих.

«Для нас большая гордость и честь оказать помощь ветеранам. Подобная работа нами проводится регулярно, не только перед Днём Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью», – отметил заместитель командира российской военной базы по военно-политической работе полковник Дмитрий Молодцов.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа