В Астрахани в День Победы открыли памятник морякам Каспийской и Волжской военных флотилий

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В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне командование Каспийской Флотилии и представители администрации города почтили память погибших воинов, возложив венки и цветы у вечного огня, а затем состоялся ритуал открытия памятника морякам Каспийской и Волжской военных флотилий, защищавших рубежи нашей Родины.

На торжественном мероприятии присутствовали Командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Сергей Пинчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ветераны войны и труженики тыла.

Моряки КФл подняли военно-морской флаг и флаги расцвечивания на артиллерийском катере в соответствии с корабельным уставом и произвели ружейный салют. На военном автомобиле с открытым верхом военнослужащие доставили факел с огнём, зажжённым от вечного огня в Братском садике Астрахани. Затем ветеран Великой Отечественной войны вместе с юнармейцем, поднявшись на пьедестал, зажгли вечный огонь у памятника морякам.

В завершении торжества артиллерийские катера КФл произвели залп из трёх орудий.

Открытие памятника стало настоящим подарком на День Победы всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

Все мероприятия проводилось при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа