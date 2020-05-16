В Ростове-на-Дону завершили строительство МФМЦ МО РФ

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В Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию многофункционального медицинского центра (МФМЦ) МО РФ.

Накануне командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил готовность объекта и оценил его оснащенность.

Строительство двухэтажного корпуса медицинского центра на 160 койко- мест в Ростове-на-Дону началось в середине марта. Силами подрядных организаций военно-строительного комплекса МО РФ, а также подразделений инженерных войск ЮВО на территории 1602 окружного клинического военного госпиталя возведен автономный медицинский корпус, на базе которого возможно проводить широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, включая хирургические операции и лечение осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.

Ежедневно в круглосуточном режиме строительные работы выполняли более 1 тыс. рабочих. Для выполнения работ в среднем каждый день было задействовано порядка 50 единиц строительной техники, включая экскаваторы, погрузчики, краны, самосвалы, асфальтоукладчики и др.

Строительство выполнялось из современных высококачественных материалов с использованием быстровозводимых конструкций. Общая площадь корпуса составляет более 12 тыс. кв. м на участке в 1,6 га. Для возведения трех его блоков и пункта дезинфекции техники потребовалось около 7 тыс. кв. м сендвич-панелей, более 500 т арматуры и металлоконструкций, свыше 800 кубометров бетона.

Многофункциональный медицинский центр полностью обеспечен современным медицинским оборудованием, включающим ИВЛ, компьютерный томограф, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, запас необходимых лекарственных препаратов. В составе центра предусмотрено 20 реанимационных мест.

На сто процентов укомплектован штат медицинского персонала центра, подобранные специалисты прошли дополнительное обучение на базе военно- медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге. Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Специализированную медицинскую помощь в новом медцентре, в случае необходимости, сможет получать и гражданское население.

Источник: https://function.mil.ru/