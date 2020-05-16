Специалисты РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию сборного пункта Ростовской области

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Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку военного комиссариата в Ростовской области.

Специалисты РХБ защиты продезинфицировали все внутренние помещения областного сборного пункта: помещения приемно-технической комиссии ЮВО, которая уже начала свою работу, пункт выдачи обмундирования, аудитории психологического тестирования, кабинеты военно-врачебной комиссии. Также военнослужащие провели спецобоработку плаца и мест вокруг зданий на территории военкомата. В общей сложности военнослужащие обработали более 25 тыс. кв. м.

Для специальной обработки объектов и территории сборного пункта, военнослужащие применили 1,5-процентный водного раствора 2/3 гипохлорита кальция с помощью штатных комплектов спецобработкти ДКВ-1 и задействовали авторазливочные станции АРС-14У, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

В начале следующей недели в областной военкомат прибудут первые призывники из муниципальных военкоматов, где их встретят представители воинских частей.

Убытие первых команд новобранцев в войска спланировано 20 мая. Общая численность спланированных к отправке призывников весной текущего года из Ростовской области составляет более 4,3 тыс. граждан.

Источник: https://function.mil.ru/