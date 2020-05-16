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Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе готовятся к приему молодого пополнения

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе готовятся к приёму молодого пополнения весеннего призыва.

В ходе подготовки проверяются жилые помещения казарм, где будут размещаться призывники, разработана необходимая документация. Особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий.

Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин. Для этого казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Подготовлены пункты барьерного контроля с бесконтактными термометрами, места для приёма пищи, блюда будут напрямую доставляться из столовой. Предусмотрено зонирование и дистанцирование личного состава, а также регулярная дезинфекция помещений.

Кроме того, проводятся специальные сборы с офицерским и сержантским составом, на которых командиры, особенно младшего звена, изучили особенности работы с призывниками и получили рекомендационные наставления от военных врачей и психологов, работников военных прокуратур и полиции о правилах работы с личным составом.

Источник: https://function.mil.ru/

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Категория: Новости / Военные новости

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