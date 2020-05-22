Спецназ получил на вооружение партию новейшей бронированной автомобильной техники

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В соединения специального назначения Южного военного округа поступила партия из 13 автомобилей различного назначения.

В состав поставленной партии новейшей военной техники вошли транспортные бронированные автомобили КамАЗ 5350 с многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Также на вооружение соединений спецназа поступили два бронеавтомобиля «Тигр-М» с боевым дистанционным модулем «Арбалет-ДМ».

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь, как с места, так и в движении. Телевизионная камера позволяет распознавать мишень типа «БТР» на расстоянии 2,5 км, тепловизионная – до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

Вся поставленная техника в настоящее время проходит регламентные работы по использованию в условиях летнего учебного периода и уже в ближайшее время будет использована на учениях на полигонах военного округа.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа