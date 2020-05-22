Экипажи кораблей Каспийской флотилии будут претендовать на звание «ударных» в летнем периоде обучения

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В соединениях надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа определились экипажи кораблей, которые в летнем периоде обучения на морских полигонах будут претендовать на получение звания «ударных».

Всего в соединениях КФл претендуют на почетное звание экипажи 10 кораблей и катеров, в их числе: ракетные корабли «Татарстан», и «Дагестан», малые ракетные корабли «Великий Устюг», «Углич», «Град Свияжск», также малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и др.

В ходе летнего периода обучения экипажам предстоит сдать зачеты по профессионально-должностной подготовке, общим дисциплинам боевой и физической подготовки, также моряки отработают комплекс учебно-боевых задач с боевой стрельбой и применением всех видов вооружения кораблей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа