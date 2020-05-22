Береговые ракетные комплексы «Бал» развернулись на берегу Каспийского моря

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Расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Каспийской флотилии Южного военного округа в ходе тренировки совершили выход из пункта дислокации в район сосредоточения.

Личный состав подразделения по сигналу был приведён в боевую готовность, военнослужащие получили оружие, экипировались и убыли в парк для подготовки боевых машин к маршу.

Противокорабельные комплексы «Бал» совершили марш по побережью Каспийского моря в район формирования колонн, где были определены задачи, маршрут и порядок выдвижения в район сосредоточения.

В ходе выполнения учебных задач военнослужащие БРК также отработали занятие позиционного района с приведением ракетных комплексов к бою, манёвр и смену огневых позиций. Был приведён в боевое положение самоходный командный пункт управления связи (СКПУС) «Минерал», после чего расчёт пункта приступил к выполнению мероприятий по боевому слежению за надводной обстановкой.

Всего в ходе тренировки противокорабельных ракетных комплексов «Бал» было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе: стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи СКПУС «Минерал» и военные тягачи Урал 4320.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа