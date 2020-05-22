Зенитчики ЮВО уничтожили крылатые ракеты условного противника на Юге России

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Боевые расчёты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» из состава объединения ВВС и ПВО, дислоцированного в Ростовской области, в ходе плановой тренировки по противовоздушной обороне (ПВО) уничтожили крылатые ракеты условного противника.

В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Ростовской области и побережья Азовского моря Краснодарского края боевые расчёты зенитных ракетных комплексов ЗРК С-300 совершили марш в район развертывания пусковых установок, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, приступили к обнаружению и отслеживанию целей.

Имитацию крылатых ракет выполнили экипажи истребителей Су-30 и Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО, совершившие перелеты с аэродромов базирования в Ростовской области и Краснодарском крае.

В зимнем периоде обучения зенитчики неоднократно проводили тренировки по ПВО в районе боевого дежурства, отрабатывая задачи обнаружения, сопровождения условных целей и уничтожения их методом электронного пуска.

К тренировке было привлечено более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-заряжающие машины ЗРК С-300.

Кроме того, для прикрытия района развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Источник: https://function.mil.ru/