В ЮВО подвели итоги боевой подготовки войск в зимнем периоде обучения

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Сегодня в Ростове-на-Дону под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова по видео-конференц-связи (ВКС) состоялось заседание Военного совета.

В ходе заседания Военного совета генерал-полковник Александр Дворников подвел промежуточные итоги деятельности войск и сил ЮВО в ходе зимнего периода обучения 2020 в году, а также поставил задачи на подготовку войск в летнем периоде обучения.

«В целях непрерывного обеспечения высокого уровня боевой готовности и защиты государственных интересов на юго-западном операционном направлении соединения и воинские части округа во всей зоне ответственности выполняли и продолжают выполнять задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне для защиты государственных границ Российской Федерации и ее союзников в воздушном пространстве, прикрытия государственной границы Российской Федерации подразделениями мотострелковых соединений и воинских частей, войск береговой обороны, авиации 4 А ВВС и ПВО», – сообщил в своем вступительном слове генерал-полковник А.Дворников.

Также на заседании Военного совета ЮВО был отмечен весомый вклад войск округа в обеспечение безопасности в морских зонах ответственности округа. «Решение задач боевой службы выполняется кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии в ближней и дальней морских зонах, где демонстрируется постоянное военно-морское присутствие и осуществляется защита интересов Российской Федерации», – уточнил генерал-полковник А.Дворников.

В своем выступлении командующий подробно остановился на мероприятиях боевой подготовки, проведенных в зимнем периоде обучения.

«Выполнению поставленных перед округом задач способствует интенсивная боевая подготовка, в ходе которой с начала года проведено более 270 учений различного масштаба», – пояснил командующий войсками ЮВО. «В основу обучения личного состава положен опыт боевых действий современных вооруженных конфликтов», – отметил он.

«В зимнем периоде 2019-2020-го учебного года подготовка войск осуществлялась в системе боевого слаживания от отделения до батальонной тактической группы и заканчивалась проведением двусторонних учений, в том числе командно-штабных на местности, тактических и специальных», – уточнил генерал.

Все батальонные и ротные тактические учения проводились как двусторонние. Всего было проведено более 270 тактических, тактико-специальных и летных тактических учений различного масштаба. В ходе проведения учений и занятий основное внимание уделялось автономности и маневренности воинских частей и подразделений, привитию личному составу навыков и умений, необходимых именно для эффективного ведения боевых действий.

Также на заседании Военного совета ЮВО было отмечено, что по результатам комплексной контрольной проверки под руководством комиссий центральных органов военного управления за зимний период обучения боевая подготовка органов управления и войск округа оценена на «хорошо».

В присутствии всех участников заседания Военного командующим войсками ЮВО генерал-полковником А.Дворниковым были вручены государственные награды отличившимся офицерам округа.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в заседании Военного совета приняли участие с пунктов постоянной дислокации войск заместители командующего войсками ЮВО, начальники управлений и служб военного округа, командующие общевойсковыми объединениями и флотами, командиры соединений, воинских частей и их заместители.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа