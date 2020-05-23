Почти 130 единиц современной техники поступило в войска в мае текущего года

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Почти 130 единиц современной техники поступило в войска Южного военного округа (ЮВО) в мае текущего года.

В рамках перевооружения войск ЮВО продолжаются поставки в соединения и воинские части современных образцов автомобильной техники и артиллерийских комплексов.

В общевойсковые объединения, части береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа ЮВО в текущем месяце с заводов-изготовителей страны поступило почти 130 единиц современной автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др. специальной техники.

В частности на вооружение поступили бронированные и небронированные автомобили, возимые гаубицы, пожарные цистерны, полевые самоходные бани, а также медицинские модули.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволит довести долю современных образцов в 2020 году до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 11 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа