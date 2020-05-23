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Военнослужащие усовершенствовали учебно-материальную базу на полигоне в Дагестане

Военнослужащие противотанковых подразделений Каспийской флотилии в Дагестане усовершенствовали учебно-материальную базу и подготовили объекты полигона Аданак к новому периоду обучения.

Морские пехотинцы выполнили комплексный ремонт технического оборудования электрических подъёмников мишенной обстановки. В ходе проводимых работ особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войскового стрельбища, учебных мест и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов и т. д.

Всего подготовлено более 500 мишеней нового образца в виде фигуры танка и порядка 300 ростовых мишеней, обозначающих скопление пехоты условного противника.

Мишенная обстановка выставлена на полигоне на расстоянии от 700 до 5 тыс. м, что обеспечивает выполнение стрельбу штатными боеприпасами, согласно подготовки подразделений морской пехоты.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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