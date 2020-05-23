Первая команда новобранцев прибыла в мотострелковое соединение в Волгоградcкой области

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Первая команда новобранцев весеннего призыва прибыла в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области.

На контрольно-пропускном пункте воинской части развернут стационарный пункт контроля по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на нем проведена бесконтактная термометрия, обработка новобранцев антисептическим средством, а также обязательная выдача медицинских масок.

Сразу же после прибытия в отдельно созданное подразделение проведен барьерный медицинский осмотр с опросом жалоб, а также изучение карт медицинского освидетельствования, эпидемиологического анамнеза и документов, подтверждающих проведения тестирования на наличие инфекции.

Для новобранцев, находящихся на карантине, изменен распорядок дня, им 4 раза в день проводят термометрию, проветривают и проводят дезинфекцию всех помещений не менее 5 раз в сутки, а также организовано усиленное медицинское наблюдение врачебно-сестринской бригады.

В весеннем призыве мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области пополнят более 500 новобранцев и молодых специалистов, прибывших из учебных центров Минобороны России.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа