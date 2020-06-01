Неуловимый «Циркон» в 10 Махов: гиперзвук дошел и до Северного флота

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Северный флот получит новое оружие, в том числе и гиперзвуковое, сообщил его командующий, вице-адмирал Александр Моисеев.

По его словам, до конца года в части поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики.

Среди них шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров. Уже в ближайшее время, пояснил вице-адмирал, боевой состав пополнят ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов». Также, по словам, Моисеева, сейчас Северный флот испытывает гиперзвуковое оружие, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота. Преимущества гиперзвукового оружия в том, что оно летит со скоростью в 6-7 раз, превышающей скорость звука и его невозможно засечь и сбить – отметил в интервью радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«То есть, тот объект или та боевая техника, которая попадает под удар гиперзвукового оружия, будут стопроцентно уничтожены. Зная о таком оружии на Северном флоте, поостережется проявлять агрессию против Российских объектов в Северном ледовитом океане и в Арктике», - объяснил эксперт.

По словам Литовкина, Россия – первая страна, которая поставила на вооружение такие гиперзвуковые комплексы, как «Кинжал» - это ракеты воздушного базирования. Также это крылатый боевой блок «Авангард», который уже заступил на боевое дежурство. И скоро к ним присоединится многофункциональная гиперзвуковая ракета «Циркон».

Этим уникальным оружием будут оснащены надводные и в перспективе подводные корабли Северного флота. Отметим, что ракета «Циркон» является одним из наиболее закрытых проектов российского ВПК. Однако в начале прошлого года в послании Федеральному собранию его тактико-технические характеристики частично раскрыл президент России Владимир Путин. Он рассказал, что скорость полёта боеприпаса составит 9 Махов – скоростей звука, а дальность превысит тысячу километров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/