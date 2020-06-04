Более 400 единиц боевой техники подготовлено к участию в парадах Победы в 10 гарнизонах ЮВО

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Более 400 единиц боевой техники Южного военного округа (ЮВО), задействованной в подготовке к парадам Победы, перемещено с мест временного хранения боевой техники воинских частей к местам проведения тренировок механизированных колон в 10 гарнизонах на территории военного округа.

Ранее командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым было отдано указание на перемещение техники из состава механизированных колон парадных расчетов в парки боевых машин воинских частей. Все боевые машины были укрыты тентами, содержались в постоянной технической и боевой готовности.

24 июня на территории дислокации объединений и соединений ЮВО в городах Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Каспийск, Симферополь и Новочеркасск состоятся военные парады, в которых примут участие более 13 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

Ветераны и гости парадов смогут увидеть бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», автомобили УАЗ «Патриот Пикап» с пулеметом «Корд», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Берег».

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа