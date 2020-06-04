Первая тренировка военного парада прошла на аэродроме в Ростове-на-Дону

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Более 2,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и более 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств приняли участие в первой тренировке военного парада в Ростове-на-Дону.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Место проведения тренировки, транспорт, предназначенный для перевозки личного состава, а также боевая и историческая техника из состава механизированной колонны регулярно обрабатываются военнослужащими подразделений РХБ защиты ЮВО специальным дезинфекционным раствором.

Кроме того, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа