На полигонах на Северном Кавказе гранатометчики проведут дуэльную борьбу с танками условного противника

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На полигонах Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе гранатомётные расчёты вышли на военные полигоны для проведения дуэльной борьбы с танками условного противника.

В учебном бою будет имитироваться прорыв бронетехники к передней линии обороны мотострелковых подразделений. Мишени в виде реальных образцов военной техники расположены на расстоянии 350 м.

Военнослужащим предстоит поразить цели кумулятивными боеприпасами из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Также военнослужащие отработают выдвижение на позиции, маскировку, ведение стрельбы из гранатомёта из положения стоя, лёжа и из укрытий. Живая сила условного противника поразят из автоматического гранатомёта АГС-17.

Стрельбы пройдут в рамках сборов со снайперами и гранатомётчиками на полигонах ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа