Около 30 участков подготовлено для голосования военнослужащих
Около 30 участков подготовлено для голосования военнослужащих в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), в том числе 7 участков на территории российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Основная часть граждан реализует свое конституционное право на открытых избирательных участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей, а также по месту жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, всего будет задействовано около 100 участков.
Кроме того, личный состав сможет проголосовать на кораблях и судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.
Для тех, кто в день голосования заступит в караул или на боевое дежурство, будет организовано досрочное голосование. Таким порядком смогут воспользоваться свыше 2 тыс. человек.
Для военнослужащих, находящихся на излечении в военно-медицинских учреждениях МО РФ на территории ЮВО, будет организована доставка выездных урн для голосования.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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