В мотострелковом соединении Дагестане состоится торжественное открытие бюстов Александра Суворова и Михаила Кутузова

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Сегодня в 10:00 (МСК) на плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане в городе Буйнакск состоится торжественное открытие бронзовых бюстов генералиссимусу Александру Суворову и фельдмаршалу Михаилу Кутузову в ознаменование Дня России.

В торжественном мероприятии примут участие представители командования 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО, руководства республики и города Буйнакск, ветеранских и общественных организаций, военный оркестр и рота почетного караула. После торжественного открытия памятников военнослужащие пройдут в составе парадных расчетов, а оркестр исполнит марши военных лет.

Памятники выполнен в рамках проекта «Аллея российской славы» и переданы его руководителем Михаилом Сердюковым в дар мотострелковому соединению 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО. Автором является заслуженный скульптор России Александр Аполлонов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа