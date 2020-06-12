/Военные новости/

Офицеры на Северном Кавказе приступили к дистанционной сдаче экзаменов в военные академии

Офицеры 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье приступили к дистанционной сдаче экзаменов на поступление в военные академии МО РФ.

В соединениях и воинских частях армии для сдачи экзаменов были отобраны более 30 офицеров, которые прошли предварительный отбор, сдали зачёты по физической подготовке и подготовили документы для поступления в военные академии. 14 офицеров подали документы для поступления Военную академию Сухопутных войск.

Сдача экзаменов в военные академии организована в режиме видеоконференции по системе защищённой видеосвязи. Дистанционное поступление проводится впервые в связи со сложившейся эпидемической обстановкой.

Всего в войсках ЮВО приступили к сдаче экзаменов около 250 офицеров – кандидатов на поступление в высшие военные учебные заведения.

Начало учебного года планируется по плану – 1 сентября.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

После отмены режима самоизоляции москвичи в полтора раза активнее стали покупать авиабилеты. Краснодар, Сочи, Анапа в топе городов

Офицеры на Северном Кавказе приступили к дистанционной сдаче экзаменов в военные академии

В Армении военнослужащие в День России приняли участие в спартакиаде

В Карачаево-Черкесии горные снайперы выполнили спуск с высоты более 1200 м

Военнослужащие мостового батальона приняли участие в историческом диктанте, посвященном Дню России