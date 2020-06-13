Снайперы уничтожили беспилотники «противника» в горах Закавказья

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Снайперы российской военной базы 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии уничтожили беспилотную авиацию противника в горах Закавказья.

С помощью новейших радиолокационных станций были обнаружены дроны условного противника. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) передали данные об обнаруженных объектах на пункт управления. Дежурная смена приняла решение уничтожить беспилотники силами снайперов.

Тренировки проходят совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов и подразделениями РЭБ. В состав сводного отряда входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа