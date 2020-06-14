/Военные новости/

Корабли Каспийской флотилии убыли из Астраханской области на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербург

Пять кораблей и катеров Каспийский флотилии убыли из Астраханской области в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде.

Экипажам предстоит совершить 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт и обратно, маршрут пройдет минуя Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. Корабли и катера преодолеют в общей сложности более 2,5 тыс. км и 56 шлюзов, обеспечивающих проход через водные бассейны с различными уровнями воды.

Главный военно-морском парад состоится 26 июля на рейде Санкт-Петербурга. В нем примут участие самые крупные и мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

МФЦ смогут вводить особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг

Пособия и выплаты будут назначаться без предоставления справок

Выявлен факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

Информационное сообщение от пограничников

Военнослужащие высокогорных подразделений научатся выживать в горах Приэльбрусья