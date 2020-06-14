Корабли Каспийской флотилии убыли из Астраханской области на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербург

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Пять кораблей и катеров Каспийский флотилии убыли из Астраханской области в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде.

Экипажам предстоит совершить 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Астрахани в Кронштадт и обратно, маршрут пройдет минуя Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. Корабли и катера преодолеют в общей сложности более 2,5 тыс. км и 56 шлюзов, обеспечивающих проход через водные бассейны с различными уровнями воды.

Главный военно-морском парад состоится 26 июля на рейде Санкт-Петербурга. В нем примут участие самые крупные и мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа