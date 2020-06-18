В Волгограде прошла ночная репетиция военного парада

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В Волгограде проведена совместная тренировка пеших и механизированных колонн военного парада, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки были отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

К тренировке парада в Волгограде всего привлечено более 1 тыс. участников, в том числе военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского.

В одном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения «Ратник» с автоматами АК-74М и в форме пехотинцев, летчиков, моряков времен Великой Отечественной войны.

По площади Павших Борцов в составе механизированной колоны проследовали реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. Во главе колонны – легендарный танк Т-34.

Генеральная репетиция парада ко Дню Победы в Волгограде пройдет 20 июня в 10:00 по местному времени.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа