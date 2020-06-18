В Ставрополе состоялась завершающая ночная тренировка парада Победы

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В Ставрополе на площади Ленина состоялась завершающая ночная тренировка парада Победы, в ходе которой были отточены все действия парадных расчетов и водителей военной техники.

Перед началом тренировки сводный отряд РХБ защиты 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию раствором ДТС-ГК более 10 тыс. кв. м дорог и площади. Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» с применением авторазливочной станции АРС-14КМ.

С начала текущего месяца личный состав парадных расчетов тренировался в пунктах постоянной дислокации войск по одиночной строевой подготовке, по шеренгам, а также в составе парадных рот и батальонов на аэродроме Холодногорский.

24 июня по центральной площади города в парадном строю пройдут сводные роты и батальоны из числа военнослужащих ЮВО, ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», танки Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Также впервые в параде примут участие лошади горных вьючных пород из Карачаево-Черкесии.

Праздничный салют будет произведен расчетами противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады ЮВО из шести 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30. Всего будет произведено 30 орудийных залпов, которые обеспечат звуковой эффект салютной установке 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа