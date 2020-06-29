Военный эксперт: подлодка "Князь Олег" превосходит своих собратьев

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Стали известны сроки передачи Военно-морскому флоту РФ новейшей атомной подлодки "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях субмарины.

Первую серийную стратегическую атомную подлодку усовершенствованного проекта 955А "Борей-А" - "Князь Олег" - планируется передать российскому ВМФ в декабре 2020 года. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Накануне в Северодвинске на заводе "Севмаш" был подписан акт приема-передачи флоту головной субмарины этого проекта "Князь Владимир". Подлодка "Князь Олег" находится на этапе завершения строительства.

"Пятый "Борей" "Князь Олег" мы планируем сдать флоту в этом году, думаю, что это будет декабрь", - сказал Рахманов РИА Новости.

"Князь Олег" станет первым серийным кораблем проекта 955А - "Борей-А" - атомных подводных лодок четвертого поколения. Всего для российского ВМФ планируется построить десять подлодок класса "Борей" проектов 955 и 955А.

Головная лодка проекта 955 "Юрий Долгорукий" находится в боевом составе Северного флота с 2013 года. Две другие, "Александр Невский" и "Владимир Мономах", служат в составе Тихоокеанского флота с 2014 года.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях новейшей подлодки "Князь Олег".

"В первых подлодках проекта не предусматривалось, например, такое оружие, как "Циркон" – гиперзвуковое, очень мощное оружие. Похоже, что на борту "Князя Олега" будет вооружение, о котором пока не сообщается. … Еще одна особенность – на подлодке нет ни одного болта, ни шайбы, которые бы относились к импортным деталям. Здесь все исключительно российское, как и на всех последних атомных подлодках. Главное вооружение на подлодке - это межконтинентальные баллистические ракеты "Булава", их на борту 16 штук. Имеется также минно-торпедное оружие. У этой подлодки серьезно отличается от предыдущих гидроакустическая система, ее "глаза" и "уши". Система имеет улучшенные характеристики, все это чрезвычайно важно для живучести лодки. Российские специалисты добились здесь значительных успехов. Подлодка также превосходит своих собратьев пониженной шумностью и лучшей управляемостью", - рассказал Виктор Баранец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/