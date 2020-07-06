Экипажи боевых вертолетов приступили к отработке групповой слетанности в рамках летных тактических учений

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Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке групповой слетанности в составе звеньев в ходе учений на Юге России.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52 армейской авиации ЮВО вблизи аэродромов базирования отрабатывают элементы группой слетанности в составе звеньев и пар, элементы сложного пилотажа, такие как петля Нестерова, косая петля, горизонтальные бочки, пикирование и горки на предельно-малых и больших высотах от 25 до 8000 м. Военнослужащие совершенствуют взаимодействие при сборе в группы, перестроениях и роспуске из групп. Особое внимание уделяется работе экипажей в условиях ведения учебного воздушного боя.

Перед началом учения по сложному пилотированию на новых боевых летательных аппаратах каждый летчик отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах.

Вертолеты оснащены современным вооружением и способны поражать воздушные и наземные объекты, находящиеся, как на открытой местности, так и в укрытии, управляемой ракетой на дальности до 6 тыс. м и пушечным вооружением – до 2 тыс. м.

В учениях, проходящих в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области, задействованы опытные экипажи 10 ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52, 8 военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ и 4 транспортно- боевых Ми-35М 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm