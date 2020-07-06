Новобранцы из Сочи убы ли в воинские части для прохождения службы

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В Сочи в рамках весеннего призыва 2020 года команда из 45 новобранцев, призванных сочинским военным комиссариатом, отправилась для прохождения службы в воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Торжественные проводы призывников прошли на призывном пункте военного комиссариата города Сочи. С напутственным словом выступили представители администрации муниципального образования, ветеранских организаций и казачества.

Молодое пополнение прибудет к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды и продовольственного пайка каждый призывник получил именную персональную и банковскую пластиковые карты.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 года сочинский военный комиссариат направил на военную службу около 500 новобранцев.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm