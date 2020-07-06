"Не бьют того, кто может дать сдачи". Балтфлот усилят шестью кораблями

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Балтийский флот в будущем усилится кораблями "Каракурт", способными нести на борту комплексы "Панцирь". В эфире радио Sputnik сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов оценил развитие российского флота.

Балтийский флот усилится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии "Пелла". Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса "Панцирь", – приводит РИА Новости слова Евменова.

Главком отметил, что первым из кораблей проекта 22800, оснащенным комплексом "Панцирь", стал МРК "Одинцово", 30 июня начались его госиспытания в полигонах Балтфлота.

В эфире радио Sputnik сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов оценил значение таких новшеств.

"Хорошо, что флот начал развиваться. Ведь было время, в девяностые годы, когда оставалось всего несколько кораблей и одна учебная подводная лодка. Воевать было нечем, шутили, что адмиралов больше, чем кораблей, – приблизительно, как сейчас на Украине. Поэтому, конечно, флот надо строить", – сказал Виктор Блытов.

По его мнению, необходимость развития флота диктует международная обстановка.

"Флот должен расти, учитывая сложную международную обстановку, когда нас в США и в некоторых странах ЕС, не стесняясь, называют врагами. Украина напрямую уже готовится к войне, развертывает ракеты, которые якобы должны уничтожать наши корабли, Крымский мост и так далее. Если учесть опыт всех войн США в последние годы, то основное нападение было с морских направлений: удары ракетами, налеты авиации. Поэтому мы должны иметь сильный флот. Не бьют того, кто может дать сдачи", – отметил Виктор Блытов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/