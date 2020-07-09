Батальонные тактические группы в Северной Осетии провели тактические учения в двустороннем формате

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Батальонные тактические общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии отработали тактические действия в двустороннем формате учения, поочередно выступая в роли противника.

Мотострелки совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Тарское (Северная Осетия), где выполнили ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению противника.

Особенностью учений стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с ударными дронами условного противника.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные методы в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных контуров в ходе розыгрыша тактических эпизодов.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на учении были использованы имитационные мины ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

В двусторонних батальонных тактических учениях приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовали около 200 единиц вооружения и военной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm