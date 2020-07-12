В мотострелковом соединении в Волгоградской области определили лучших казаков
На базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, проведено спортивное соревнование между подразделениями, укомплектованными казаками.
В состав судейской комиссии вошли казаки Волгоградского округа Всевеликого войска Донского.
Казаки, проходящие военную службу, соревновались в спортивных, военно-прикладных и казачьих дисциплинах, таких как перетягивание каната, фланкировка казачьей шашкой, владение нагайкой, рубка шашкой предметов (лоза, пластиковая бутылка с водой), казачий кинжальный бой.
Среди 40 участников были отобраны 10 военнослужащих казаков, которые примут участие в окружном этапе соревнования в конце августа.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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