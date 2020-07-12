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В мотострелковом соединении в Волгоградской области определили лучших казаков

На базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, проведено спортивное соревнование между подразделениями, укомплектованными казаками.

В состав судейской комиссии вошли казаки Волгоградского округа Всевеликого войска Донского.

Казаки, проходящие военную службу, соревновались в спортивных, военно-прикладных и казачьих дисциплинах, таких как перетягивание каната, фланкировка казачьей шашкой, владение нагайкой, рубка шашкой предметов (лоза, пластиковая бутылка с водой), казачий кинжальный бой.

Среди 40 участников были отобраны 10 военнослужащих казаков, которые примут участие в окружном этапе соревнования в конце августа.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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