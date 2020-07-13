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Новобранцы, призванные в начале лета из Дагестана, приняли Военную присягу в 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО).

До принятия присяги в течение месяца военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки – «курс молодого бойца». Личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Также все военнослужащие во время двухнедельного карантина проживали в специально оборудованных казарменных помещениях. Новобранцы приступили к выполнению плановых задач учебного периода после сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим в ближайшее время предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, современной военной и специальной техники

Церемония приведения к Военной присяге в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции проходила без присутствия родственников.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm