Более 1 тыс. современных образцов вооружения и военной техники поступили в войска с начала текущего года

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В войска Южного военного округа (ЮВО) в 2020-м году поступило более 1 тыс. современных образцов вооружения и военной техники.

Только в июне в общевойсковые объединения, 4-ю армию ВВС И ПВО, части береговых войск Черноморского флота, соединения радиоэлектронной борьбы, а также артиллерийские соединения ЮВО с заводов-изготовителей страны поступило около 800 единиц современной автомобильной техники, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др. специальной техники

В соединение радиационной химической и биологической защиты ЮВО, дислоцированное в Волгоградской области, поступил комплекс для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты.

Современные автотопливозаправщики на базе автомобилей КамАЗ поставлены в части материально-технического обеспечения и мотострелковые соединения, дислоцированные на Ставрополье и в Чечне.

Новые унифицированные командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ, предназначенные для управления войсками в полевых условиях, поступили на вооружение ракетного соединения ЮВО.

Соединение железнодорожных войск ЮВО, дислоцированное в Краснодарском крае, пополнили новейшие универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2М) отечественного производства на автомобильном шасси КамАЗ.

В части армейской авиации 4 армии ВВС И ПВО, дислоцированные в Ростовской области и на Ставрополье, поступили пожарные аэродромные автомобили.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm