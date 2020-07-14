Разведчики на Северном Кавказе и Закавказье завершили лагерный сбор

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Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье завершили полевой выход на общевойсковых полигонах Серноводский, Тарское, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

В лагерном сборе было задействовано более 2,5 тыс. разведчиков мотострелковых и разведывательного соединения общевойскового объединения ЮВО, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.

Во время полевого выхода разведчики провели занятия по тактико- специальной подготовке и вождению бронетранспортеров БТР-82А, бронированных автомобилей «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг».

Также разведчики входе сбора выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов Калашникова АК-74, отработали приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке днём и ночью в разных погодных условиях.

Завершением полевого выхода стали тактико-специальные учения с применением беспилотной авиации. Кроме того, разведчики выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm