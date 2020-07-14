На Каспийской флотилии проведена тренировка военно-морского парада ко Дню ВМФ России

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На Каспийской флотилии (КФл) проведена тренировка военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России. В Республике Дагестан Военно-морской парад в День ВМФ России впервые пройдет 26 июля.

Репетиция прошла в сложных погодных условиях в акватории Каспийского моря у берегов Каспийска.

Сразу после парада состоится военно-спортивный праздник, в рамках которого экипажи кораблей и судов обеспечения, а также морские пехотинцы КФл продемонстрируют эпизоды боевой подготовки: «Пресечение незаконной деятельности НВФ», «Постановка мин вертолетами противника», «Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений корабельной тральной группой», «Обнаружение кораблей противника», «Морской бой с кораблями противника», «Спасение на воде», «Фонтаны на воде», «Высадка морского тактического десанта на побережье противника».

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано около 30 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники КФл, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ.

Кроме того, жители и гости Каспийска смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей КФл.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm