Более 50 командных пунктов воинских частей замкнули в единую сеть системы связи

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Более 50 командных пунктов объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) в рамках тренировки объединили в единую сеть системы видеоконференцсвязи.

В ходе тренировки организована устойчивая связь с командованием военного округа на всех уровнях – от управлений воинских частей до командований объединениями. Автоматизированные системы обеспечивают управление войсками в реальном режиме времени на всей территории ЮВО от севера Волгоградской области до военных баз в Закавказских республиках – Армении, Абхазии и Южной Осетии, от Крыма до Каспийского побережья Дагестана и Астрахани.

В тренировке по боевой готовности задействованы подразделения по борьбе с БЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность командных пунктов обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.

Плановая тренировка проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

В мероприятии принимают участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие комплексы управления войсками АПЕ-5.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа