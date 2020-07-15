Маскировку более 50 полевых подвижных пунктов управления воинских частей на марше проверили с помощью беспилотников

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Более 50 полевых подвижных пунктов управления соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) совершили марши в районы сосредоточения в ходе проведения плановой тренировки по боевой готовности.

В целях контроля скрытного выдвижения автомобильных колонн техники связи и управления командованием объединениями были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Тренировка по боевой готовности в общевойсковых армиях, объединении ВВС и ПВО, на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также в соединениях, подчиненных управлению округа проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

В ходе тренировки также отрабатывается маскировка полевых подвижных пунктов управления в местах их развертывания, защита от воздушных атак авиации условного противника, в том числе ударных беспилотных летательных аппаратов.

Помимо частей связи и управления в тренировке задействованы подразделения по борьбе с БЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность пунктов управления обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.

В роли диверсантов задействованы группы соединений специального назначения ЮВО.

В мероприятии оперативной подготовки принимают участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие комплексы управления войсками АПЕ-5.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа