Минобороны объявило внезапную масштабную проверку войск на юго-западе России

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По поручению президента России Владимира Путина начата внезапная проверка войск Южного. Западного военных округов, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В ходе проверки планируется провести 56 тактических учений.

К проверке привлечены 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 военных судов. Целью проверки является оценка безопасности на юго-западе России и подготовка к учениям «Кавказ-2020».

Источник: https://www.mk.ru/